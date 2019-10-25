調查：馬鞍山逾九成居民認為需增設公眾街市　食環署：已發展區覓地不易 (21:30)

馬鞍山人口約20萬，但全區只有8個街市，而且全爲領展或私人營運，居民選擇甚少。馬鞍山居民關注組「DeMos馬民」，連同數個民間團體進行調查，發現超過九成受訪者認為非常需要或需要增設公眾街市。監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇促請食衛局盡快在馬鞍山區內覓地興建公眾街市，解決居民需求。
「DeMos馬民」在今年7月22日至9月30日期間，透過設置街站及網上問卷形式訪問300個居民。調查發現有84%受訪者認為買餸非常貴或貴，77.3%認為購物選擇非常不足夠或不足夠。另外，78%受訪者認為在公眾街市落成前需要設置臨時街市。
陳淑淇指出，按2009年前沿用的〈規劃標準與準則〉，每1萬人需要獲供應40至45個檔舖供居民使用，因此認爲即使扣除現時私營街市檔數後，馬鞍山尚欠缺200多個檔舖以應付居民需要。
食環署回應表示，興建公眾街市需要佔用土地資源，並涉及興建費用及恆常開支兩方面的公共財政承擔；在已發展地區內物色合適地點興建具規模的新公眾街市，客觀上並不容易。署方又稱，公眾街市的規劃並非單以人口作考慮因素，而是基於所有相關因素作更全面考慮；當局會因應社會發展和實際情況，適時評估是否需要檢討公眾街市的規劃準則。
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