調查：馬鞍山逾九成居民認為需增設公眾街市　食環署：已發展區覓地不易 (21:30)

「DeMos馬民」在今年7月22日至9月30日期間，透過設置街站及網上問卷形式訪問300個居民。調查發現有84%受訪者認為買餸非常貴或貴，77.3%認為購物選擇非常不足夠或不足夠。另外，78%受訪者認為在公眾街市落成前需要設置臨時街市。

陳淑淇指出，按2009年前沿用的〈規劃標準與準則〉，每1萬人需要獲供應40至45個檔舖供居民使用，因此認爲即使扣除現時私營街市檔數後，馬鞍山尚欠缺200多個檔舖以應付居民需要。

食環署回應表示，興建公眾街市需要佔用土地資源，並涉及興建費用及恆常開支兩方面的公共財政承擔；在已發展地區內物色合適地點興建具規模的新公眾街市，客觀上並不容易。署方又稱，公眾街市的規劃並非單以人口作考慮因素，而是基於所有相關因素作更全面考慮；當局會因應社會發展和實際情況，適時評估是否需要檢討公眾街市的規劃準則。

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