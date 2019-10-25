24民主派議員譴責4警察協會　批評曲解指摘中大校長 (21:15)

4個警察協會包括警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會的主席（下稱「四會主席」）周三（23日）發信予香港中文大學段崇智校長，公開批評段崇智的理念和能力，指他早前發表的公開信「偏頗」。民主派議員認為四會主席的信件扭曲段崇智的意思之餘，更肆意攻擊知名大學的校長，對大學教育毫不尊重，更抗拒投訴，令政府及警隊蒙羞。

公開信指出，段崇智在其10月18日的公開信內容提出一系列行動，希望相關機構調查，體現求真和法治精神，亦表現出大學對學生的關愛。而四會主席卻將其曲解為「對相關學生的『經歷』不抱任何懷疑」，甚至指其「包庇」學生以逃避責任。公開信質疑這到底是四會主席理解能力，還是刻意扭曲段崇智的意思。公開信又批評四會主席高姿態批評提出申訴的人，抗拒申訴的惡劣態度進一步破壞警隊形象。

公開信稱，絕不希望警隊中的個別人士肆意批評別人成為「新常態」，希望羅智光及李家超正視事件，以維護公務員及警隊的形象，不讓政府蒙羞；如發現警務人員有任何違反公務員及警方相關規例或守則，便應嚴正跟進及懲處。

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