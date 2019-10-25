中六生涉刺警頸續被拒保釋　官：利器插頸後果可極嚴重 (20:26)

申請人許添力（18歲）被控於2019年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。控方早前提出涉案警員匿名的申請。

法官陳慶偉表示，用利器插頸，後果可能「極之嚴重」，又舉例最近一宗老翁誤殺罪成案，老翁僅毆打另一老翁頭部兩拳，已足以致命，任何襲擊都可以很嚴重。陳官考慮到警員傷勢不輕、控罪嚴重、一旦罪成後的判刑，終拒絕讓他保釋。

據了解，許添力就讀中六，需在接下來的數個月完成校本評核，並於明年3月至5月應考文憑試。受傷警員傷口長3.5厘米、深5厘米，需縫3針，有神經及靜脈被切斷，影響進食及說話能力，傷勢接近頸部動脈；他留院一周後出院，之後仍需接受治療。

約20名聲援者旁聽聆訊，得悉許添力不准保釋情緒激動，大聲叫喊「阿仔，撐住」，又向庭內職員叫罵「無天理」、「邊係嚴重」、「警察都用警棍打人啦」，需保安調停及呼籲眾人離開法庭。

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