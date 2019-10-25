反修例運動牽出5臨時禁制令 (23:19)

8月13日：機管局入稟高院申請禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用；被告是「不合法、蓄意阻塞或干擾香港國際機場正常運作的人士」。同日獲高院批出臨時禁制令。

案件進度：高院最新於8月23日批准延長禁制令，直至另有審訊或法庭命令為止。暫未有正審日期。

8月23日：港鐵入稟高院申請禁制令，禁止任何人非法及故意阻礙或干擾整個鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站及列車，以及高速鐵路西九龍總站的正常使用；損壞任何財產或列車；以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾車站內任何港鐵人員，執達吏有需要時可尋求警方協助。被告是非法地及故意妨礙或干擾根據香港鐵路條例定義為鐵路之正常使用及運作的人士。同日晚上獲高院法官林雲浩批出臨時禁制令。

案件進度：高院於30日延長臨時禁制令，至另有審訊或法庭命令為止，將原禁制「使用任何威脅性、辱罵性、淫褻或冒犯性言論」，收窄至只禁制使用威脅性言論等。暫未有正審日期。

10月14日：律政司入稟高院申請臨時禁制令，禁止公眾人士佔領或堵塞21個紀律部隊或已婚警察宿舍，同時禁止公眾人士對該21個宿舍造成破壞，包括不准塗鴉、堵塞出入口、破壞門窗、照射光線往物業方向。被告分別為「非法佔據或堵塞紀律部隊宿舍及已婚警察宿舍外公共道路的人士」，以及「損毁或干擾其他人使用紀律部隊宿舍及已婚警察宿舍的人士」。律政司將10個已婚警察宿舍，以及11個紀律部隊宿舍納入禁令範圍內。高院法官周家明同日批出臨時禁制令。

案件進度：高院25日延長禁制令。暫未有正審日期。

10月15日：警察員佐級協會入稟高院提司法覆核，稱警員近期遭受「起底」影響，令警員及其家人的個人生活和安全受威脅，要求法庭撤銷公眾可透過選民登記冊查閱各選民的姓名和登記地址的安排，或宣布相關安排無效，同時要求有裁決前，頒下相關臨時禁制令。申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任，以及選舉登記主任。

案件進度：高院翌日進行閉門聆訊，法官周家明拒絕頒臨時禁制令，協會提上訴，上訴庭於22日裁定上訴得直，頒下臨時禁制令，禁止公眾查閱選民姓名和登記地址，直至覆核有結果為止，但容許區議會選舉候選人繼續獲得選民登記冊摘錄。司法覆核於12月16日正式聆訊。

10月25日：律政司長及警務處長聯袂入稟高院申請臨時禁制令，禁止公眾人士披露警員及家屬的個人資料，包括其職銜、出生日期、Facebook名稱等。法官周家明同日批出臨時禁制令。

案件進度：高院於11月8日再開庭，決定會否延長有關禁制令。

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