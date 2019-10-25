【石棺藏屍案】警：次被告稱僅參與埋屍　「冇份隊死」事主 (20:01)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方傳召警長黎俊業作供。黎俊業表示，在2016年4月12日到台北桃園機場「陪同」各被告乘坐飛機返港，他負責在航班抵港後拘捕次被告劉錫豪，並在停機坪押解次被告上警車。劉錫豪在警誡下稱：「阿蛇（sir），係張善恒箍住張萬里，跟住打針，佢就死咗喇。我淨係埋屍咋，冇份隊死佢。」

控方播放劉錫豪的警誡錄影會面片段。劉錫豪表示，案發日早上10時許，首被告外出購買類似哥羅芳物品，劉錫豪因鼻敏感不適，感頭暈及難以集中，在客廳睡覺。中午12時許，第一、三被告接事主到案發單位，事主與第三被告討論金錢事宜，但事主不似是借錢，似是教導第三被告，首被告則在閣樓。

不久後，劉錫豪聽見推撞及掙扎聲，更聽到第三被告大叫「喂，幫拖啦」。劉錫豪驚醒後查看何事，見到第三被告從後箍住事主身體，其中一手戴勞工手套掩事主口。事主曾言「喂、喂、喂，做咩呀」，第三被告把事主推向劉錫豪的方向，終壓住劉倒地。第三被告則繼續掩住事主口及鼻，為時數分鐘，事主「扯蝦」，再向首被告稱「搞掂啦，落嚟啦」。

劉錫豪感驚嚇，形容「未反應到住」，以鏡子測試事主有否呼吸，事主當刻仍可呼出「霞氣」。其後，首被告取出針筒稱「唔差在啦，打啲酒精，等佢死快啲」，注射入事主腳部內側及腰下位置約4次。

劉錫豪表示，其他兩名被告曾說「大家同一條船啦」、「你估到時有乜事嘅時候，查到上嚟你唔會一齊死咩」。劉錫豪續稱，他雖沒有殺害或協助殺害事主，但從未面對如此事情，擔心會與兩被告一樣重罪，三人其後合力將事主拖入廁所，但不肯定事主當時是否已死亡。劉錫豪形容兩人讓他感覺想「一了百了」、「阿J醒番仲麻煩，再唔畀人見到佢」。劉錫豪其後再查看，事主臉部呈紫青色，亦沒有脈搏。

劉錫豪續說，三人最終決定以水泥埋屍，再運出單位，但因石棺過重，未能進入升降機下樓；嘗試鑿開石棺取屍不果，單位氣味濃烈，用過逾20支空氣清新劑、煲中藥闢味，最終決定潛逃台灣。聆訊下周一（28日）繼續。

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