大律師公會開會　盼為港府尋解決近日政治議題「明智方案」 (20:55)

公會主席戴啟思會見傳媒時形容，會議有用及具建設性，但詳細內容不便向公眾透露，只說席間曾探討公會發聲明的用字，以及「應該或不應該說什麼」。

戴啟思強調，開會目的並非尋求會員共識，而是讓會員發表己見。戴啟思被問到公會召開閉門會議是否罕見，他反問：「香港被這種示威折磨又是否罕見？」（Is it rare for Hong Kong to be afflicted with demonstrations like these?），他說，召開閉門會議並不常見。

【19:00】香港大律師公會今日（25日）傍晚召開內部會議，討探一眾會員對香港近日政治議題的看法，希望從而得出協助政府解決問題的方法。

會議傍晚6時在在高等法院陪審員召集處進行，大律師公會主席戴啟思、資深大律師駱應淦及余若薇先後現身法院。

據公會早前發給會員的電郵所述，戴啟思指出，香港面對的危機須由政治手段解決，惟現時不見任何政治上的解決方案，故公會希望為政府找出明智的方案，當中包括政治改革。他指出，專業人士不應和政治黨派扯上關係，強調會議和政治目的無關。

戴啟思亦在信中列出公會由6月至9月發表的聲明，包括促請政府撤回《逃犯條例》草案、批評警隊於港鐵元朗站及太子站事件的處理手法、指摘有市民違反法庭禁制令及指罵律政司檢控官等。

戴啟思提到有人批評，公會只回應警方濫用武力，而忽視示威者暴力程度更高。他表示，法治精神講求政府所有行為也要合法，而警隊是政府的「行政延伸機構」（executive arm），能合法用武；如果警員有系統地違法，甚至獲上級包庇，此等行為令人憂慮（alarming），因為沒有其他情況比起不負責任的政府向公眾施暴更為蠶食法治（There is nothing more corrosive to the Rule of Law than violence inflicted on members of the public by apparently unaccountable state agents）。

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