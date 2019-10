大律師公會開會　盼為港府尋解決近日政治議題「明智方案」 (20:55)

公會主席戴啟思會見傳媒時形容,會議有用及具建設性,但詳細內容不便向公眾透露,只說席間曾探討公會發聲明的用字,以及「應該或不應該說什麼」。

戴啟思強調,開會目的並非尋求會員共識,而是讓會員發表己見。戴啟思被問到公會召開閉門會議是否罕見,他反問:「香港被這種示威折磨又是否罕見?」(Is it rare for Hong Kong to be afflicted with demonstrations like these?),他說,召開閉門會議並不常見。

【19:00】香港大律師公會今日(25日)傍晚召開內部會議,討探一眾會員對香港近日政治議題的看法,希望從而得出協助政府解決問題的方法。

會議傍晚6時在在高等法院陪審員召集處進行,大律師公會主席戴啟思、資深大律師駱應淦及余若薇先後現身法院。

據公會早前發給會員的電郵所述,戴啟思指出,香港面對的危機須由政治手段解決,惟現時不見任何政治上的解決方案,故公會希望為政府找出明智的方案,當中包括政治改革。他指出,專業人士不應和政治黨派扯上關係,強調會議和政治目的無關。

戴啟思亦在信中列出公會由6月至9月發表的聲明,包括促請政府撤回《逃犯條例》草案、批評警隊於港鐵元朗站及太子站事件的處理手法、指摘有市民違反法庭禁制令及指罵律政司檢控官等。

戴啟思提到有人批評,公會只回應警方濫用武力,而忽視示威者暴力程度更高。他表示,法治精神講求政府所有行為也要合法,而警隊是政府的「行政延伸機構」(executive arm),能合法用武;如果警員有系統地違法,甚至獲上級包庇,此等行為令人憂慮(alarming),因為沒有其他情況比起不負責任的政府向公眾施暴更為蠶食法治(There is nothing more corrosive to the Rule of Law than violence inflicted on members of the public by apparently unaccountable state agents)。

