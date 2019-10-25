【元朗襲擊】飛天南等6人被控參與暴動　轉介區院 (18:30)

6人合併一案處理，並新增串謀而有意圖傷人罪名，以及修訂暴動罪。6被告表現精神抖擻，依次為運輸公司東主王志榮（54歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、商人林觀良（48歲）、商人林啟明（43歲）、燒烤場東主鄧懷琛（60歲）及「飛天南」吳偉南（57歲）。

6人均被控暴動罪及串謀而有意圖傷人，新控罪分別指稱他們於2019 年7月21日及22日，在西鐵元朗站、元朗站J出口外，以及在元朗站和形點商場（YOHO MALL）內，連同其他不知名者參與暴動；以及串謀惡意傷害他人。

除林觀良和林啟明繼續還押，其餘被告獲准繼續保釋。署理主任裁判官蘇文隆表示，考慮到被告的年紀，撤銷4名被告宵禁令。

據悉，林觀良曾申請以現金30萬元保釋，並獲元朗區區議員鄧家良及鄭姓大埔區區議員以十萬元作人事擔保，其中鄭姓區議員為太平紳士，兩人與被告相識20多年。

另外，早前已有28名傷者錄取口供，將有傷者上庭作供。被告涉以木棒、不同棒狀物體及藤條傷人，有傷者須縫針。

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