涉機場禁錮《環時》記者　男子被拒保釋　官斥集體欺凌「行為卑劣」 (18:15)

《環球時報》記者付國豪8月在機場被圍堵及襲擊，28歲男子被控非法禁錮、非法集結、傷人及在公眾地方藏有攻擊性武器等4罪，早前保釋被拒，今日（25日）再向高等法院申請保釋。法官認為案件涉及禁錮、集體欺凌，案情嚴重，行為卑劣，考慮到一旦定罪後的刑期、重犯風險等，拒絕他保釋。
申請人何家樂（28歲）為兼職司機及建築工人，被控於今年8月13至14日期間，在香港國際機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名的人參與非法集結，以及非法囚禁、惡意傷害付國豪。他另被控於8月25日在新界洪儒路一帶無合理辯解下攜有攻擊性武器，即兩支伸縮警棍。
法官潘敏琦表示，綜合被搜出物品、片段等，申請人確有在機場逗留，而本案案情嚴重，涉及禁錮及集體欺凌另一人，「行為卑劣」，考慮到一旦定罪後的刑期、重犯風險等，終拒絕保釋。案件將於下周一（28日）再提堂。
據了解，付國豪當日被用索帶綁在行李車上，再遭人拳打頭及臉部，其後被拖行至地下、淋水等，其間有人提議「掛起佢」。
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