警察學院警長涉欺詐學警25萬元　廉署控貪污准保釋候訊 (17:40)

49歲被告歐智威，被控一項公職人員接受利益、一項公職人員行為失當，以及兩項以欺騙手段取得財產罪。他案發時為駐守警察學院操練及槍械訓練組的警長，於2012年底至2013年中為新入職受訓警員舉辦的留宿訓練課程中，擔任其中一班30名學警的副班主任，負責步操訓練、紀律及行政。

兩項欺詐罪指稱，被告涉於2012年12月17日至2013年6月30日期間，虛假地向30名受訓警員表示，各人須支付6000元購買上一班受訓警員留下的多項文具及設備，以及支付合共6萬元租用專業設備製作紀念相簿，不誠實地取得共24萬元，意圖永久地剝奪該批學警該等財產。

公職人員行為失當控罪指稱，被告涉於上述期間，在執行公職過程中或在其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為，涉利用與該30名學警的專業關係，唆使他們經他購買手提電腦而圖謀私人利益；以及唆使該批學警購買與警察學院訓練無關的多項不同物品，令被告牽涉於與他們之間有引致利益衝突的活動。

公職人員接受利益控罪指出，被告涉於2013年6月1至30日期間，無合法權限或合理辯解，而從該30名受訓警員接受價值約1萬元的電腦軟件，作為被告傾向或保持傾向優待他們的誘因或報酬。

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