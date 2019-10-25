黑角頭石刻、玉虛宮等3歷史項目今刊憲列法定古蹟 (16:30)

黑角頭石刻位於東區黑角頭的懸崖上，海拔約11米，是一名市民於2018年10月向古物古蹟辦事處報告發現。石刻高約160厘米，闊260厘米，面積與本地最大的石刻──東龍洲石刻相若。石刻的紋飾呈幾何及曲線圖案，與本地青銅器時代器物，以及其他8處已在1970至80年代宣布為古蹟的石刻，特別是鄰近的大浪灣及東龍洲石刻的紋飾十分相似。政府提醒，由於石刻位於懸崖位置，附近已豎立標示，呼籲遊人注意安全。

玉虛宮是灣仔坊眾為供奉北帝而建，是灣仔早期發展的重要歷史地標，也是當地社區身分的印記。廟宇由主建築及兩個偏殿組成。主建築於清朝同治元年即1862年興建，於1863年落成，正門麻石門額的「玉虛宮」3字，為當時駐九龍寨城的大鵬協副將張玉堂所題。主建築屬兩進三開間，匯聚優秀的建築特色。

至於味峰侯公祠，位於上水金錢，約建於18世紀後期，以紀念別號侯味峰的國學生侯聚裴。祠堂由侯聚裴的曾孫、清朝乾隆53年（1788年）舉人侯倬雲興建，祠堂代表侯族味峰祖當時的社會及經濟地位。祠堂自建成後用作祭祀祖先的家祠，亦是處理味峰祖事宜的地方。

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