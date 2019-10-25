記協調查：九成六受訪新聞從業員不接受政府發記者證 (15:57)

記協本月20至23日以問卷形式訪問共254名會員，了解其對「官方認證記者」的意見，結果發現約96%受訪者表明不接受政府發出記者辨識物品的做法。當中有近97%人擔心政府開此先例，是為進一步管控傳媒鋪路；約95%受訪者認為容許政府判斷何謂「記者」有違新聞自由原則；近82%受訪者認為，公眾會擔心記者為保官方識別而妥協，最終降低公信力；另有50%受訪者擔心，示威者會誤以為有關記者隸屬官方媒體，影響記者安全。

至於表示接受「官方認證」的受訪者，他們主要認為有關安排可減少記者人數，令現場更有秩序；亦有人認為可方便警方辨識記者，以及減少被警方武力阻撓的可能等。

記協認為，調查反映絕大部分新聞從業員均無法接受官方認證及篩選記者的機制，憂慮任何類似機制都極易被濫用成截查、驅逐記者的工具；重申任何「官方認證記者」的機制均無可避免會損害新聞自由及公眾知情權。

特首林鄭月娥上周六（19日）出席電台節目後，被問是否研究統一發放記者證時表示：「我們無任何意圖、無任何計劃去做統一記者登記，更加不會做所謂的審核究竟誰可以去採訪。言論自由是香港的核心價值，我完全認同媒體有發揮第四權的功能，我們的工作是促成及方便傳媒採訪工作。」

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