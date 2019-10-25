市建局擬春田街地盤推首置盤　作煥然懿居第二期 (14:29)

首個港人首置上車盤煥然懿居預計明年交樓，周松崗表示，樓盤旁的春田街地盤相當合適用作首置盤，期望可於3至4年內出售，但仍要董事會審批，應是市建局可最快推行的首置項目。

市建局行政總監韋志成補充，該地盤可作為煥然懿居的第二期，可提供約300個單位，汲取煥然懿居經驗，會提供更多兩房甚至三房單位。他說，政府放寬按揭限制後，相信以首置的入息限額，市民可負擔到約500呎的三房單位。

至於其餘公營資助房屋，周松崗稱不一定由市建局興建，可以把地盤不收錢給予房委會或房協興建。

韋志成表示，過去以需求主導時，市建局每年提供860個單位；現時地區為本，預計未來8至10年每年可提供2100多伙，市建局原預計未來4至5年或需借貸，幅度可達80億至90億元，惟政府只容許市建局上限借貸60億元，或需政府放寬。然而，政府若要求市建局承擔興建更多首置樓盤，或要更多資金。周松崗指出，更多資金不代表一定代表要政府注資，可使用借貸、合作伙伴資源等，會在財政穩健下配合政府。

市建局亦會協助設計和建造過渡房屋，韋志成表示，初步會在洪水橋、打鼓嶺及大角嘴3個地盤興建共1000多個單位，以貨櫃組裝合成約4層高的建築。

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