鍾逸傑安息禮拜　出席者引述林鄭：他臨終囑改善民生增建房屋 (14:12)

安息禮拜於早上11時開始，林鄭月娥約10時45分到場，她步入座堂前與鍾逸傑女兒Bryony擁抱良久慰問。其間前特首、全國政協副主席梁振英到場，當時與林鄭月娥未有交流，梁振英其後亦與鍾逸傑的家屬擁抱。林太離場時再與Bryony擁抱，並與鍾逸傑女婿Craig Bates、三名外孫握手道別。

出席安息禮拜的前申訴專員戴婉瑩引述林太致辭內容，她說，林太表示鍾逸傑關心香港發展，她在鍾逸傑臨終前探望數次，提及鍾逸傑叮囑她要注重民生，增加房屋供應，林太稱答應會以此為施政重點。戴婉瑩續說，林太致辭時比較「感性」，其間數度哽咽。另一出席者也引述林太稱，鍾逸傑提醒她要「help the poor, build more housing（幫助弱勢，增建房屋）」。

戴婉瑩講述，在安息禮拜上，鍾逸傑的兩名外孫女誦讀經文，另一中大畢業生誦讀詩篇。6人負責扶靈，包括鍾逸傑的律師好友、前運輸署長霍文、男外孫Simon Bates、足總前主席許晉奎、新界鄉議局主席劉業強，以及醫生徐世豪。

安息禮拜雲集政商界名人，現場擺滿近百個花牌，送別者包括特首林鄭月娥、沒有出席的全國政協副主席董建華等。其餘出席者包括政務司長張建宗、律政司長鄭若驊、行政會議成員葉劉淑儀、行政會議成員羅范椒芬、前政務司長陳方安生、公務員事務局前局長俞宗怡、香港中文大學前校長沈祖堯等。