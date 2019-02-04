律政司長警務處長聯袂申禁制令　求禁披露警員資料　申頒令撤回已發布資料 (13:40)

原告分別為律政司長及警務處長（代表本人及《警隊條例》下的其他警員及輔警）。被告為「非法披露或使用警員及輔警個人資料的人士」。

律政司長及警務處長一方在入稟狀指出，被告對警員及輔警作「起底」行為，已造成公眾妨擾及恫嚇；希望法庭頒布禁制令，禁止任何被告使用、出版、交流或披露，警員及其家人（包括配偶和子女）的個人資料，包括姓名、職銜、住址、辦公室地址、校址、電郵、出生日期、電話號碼、香港身分證號碼或其他身分證明文件號碼、facebook用戶名稱、Instagram用戶名稱、車牌號碼、 任何警員或其家人（包括配偶和子女）的照片，即個人資料，除非徵得警員或其家人的同意。

禁制令亦要求禁止被告威迫、騷擾、纏繞或干擾任何警員及其家人（包括配偶和子女）；並禁止被告協助、導致、提議、慫恿或授權任何人作出或參與上述所指的行為。

入稟狀亦要求法庭頒令，被告須採取必要步驟，以撤回被告曾經發布或引用的個人資料，當中包括文件及物料。

警察公共關係科署理總警司江永祥及網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑，今早現身高等法院的宣誓處，離開時並無回答傳媒提問。

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