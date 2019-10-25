高院延長禁滋擾警察宿舍命令 (12:42)

相關報道：律政司：再現破壞風險極高 急切需要 21紀律部隊宿舍獲頒令禁堵塞射光

律政司代表表示，早前臨時禁制令於10月14日獲高院批出，至今仍未有人申請為本案的被告人，但上周四（17日）有自稱Alan Smith的人發電郵予律政司，要求取閱本案的相關文件作資料查詢，但未有說明他有意成為本案的被告人，並稱該人的申請已過時限。

法官周家明表示，該人若要索取相關文件，可向法庭申請延期，並指出在頒發臨時禁制令期間，警方於10月14日在接近黃大仙紀律部隊宿舍的草叢，發現一批約50支懷疑汽油彈，另在10月20日示威者又在尖沙嘴警署擲汽油彈，一名警務人員因而身上着火等，對於這些反政府、反警員行為，律政司有責任保護。

周官在平衡公眾利益、集會和言論自由下，批准律政司延續21個紀律部隊宿舍和已婚警察宿舍的禁制令，直至另作命令或審訊，而禁制令亦需要公開發布。

律政司長的申請涵蓋10間已婚警察宿舍及11間紀律部隊宿舍。被告分兩類，第一類是非法及故意地阻礙、佔據、停留、妨礙或阻止進出宿舍周圍公共道路的人，入稟狀指他們進行公共滋擾，要求禁止他們對指定道路做出阻礙等行為，亦不准煽惑或協助他人如此做。有些指定道路完全包圍整個宿舍範圍，有些則是宿舍旁一段路。

第二類被告是損壞、侵入、干擾使用或享用宿舍的人。入稟狀要求禁止他們自行或煽惑造成私人滋擾，包括損壞或塗污宿舍門窗、外牆、閉路電視等任何部分；未得原告或任何住客授權而進入宿舍；照射強度和頻率足夠減弱人視野和造成不適感覺的光線，包括使用雷射光源、閃光燈或其他發光器材。

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