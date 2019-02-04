【區議會選舉】馬嶽：選舉主任受壓　若黃之鋒被DQ惹西方指政府操縱選舉 (12:20)

馬嶽接受港台訪問時表示，近年因「DQ風波」、選管會一直稱能否入閘是選舉主任的個人決定，變相選舉主任要承受所有壓力。他認為，選舉主任今次3星期仍未確認黃之鋒的提名資格，予人感覺是拖無可拖，無論結果如何亦會惹人非議。

馬嶽解釋，黃之鋒國際知名度甚高，若他被DQ，西方國家就會認為政府操縱選舉，認為今次事件在國際層面會有負面反響。被問到今屆整體候選人「入閘」是否較「鬆手」，他說不知政府DQ侯選人的標準，相信今次是因港府怕美國引起各方面的制裁，令氣氛明顯有所不同。

黃之鋒與同區參選的新民黨陳家珮今早出席商台節目，陳家珮質疑，是否當有事不順黃的心意便會找美國的後台協助。黃之鋒回應自己在美國的經驗不及陳家珮，陳家珮解釋當年沙士在港找不到工作，故到美國找機會，現已放棄美國護照，又稱黃認為美國一定會協助港人的想法天真。

黃之鋒另提到，陳家珮4年區議會的任期僅提出3個議案，又指出7月4日南區區議會要討論瑪麗醫院重建及政府修訂《逃犯條例》事宜，惟因南區建制派議員集體缺席，致30年來首次流會。陳家珮解釋，因擔心有暴力衝擊發生，當時正就區內水浸處理區務。

南區海怡西選區另一名參選人是民主派林浩波。

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