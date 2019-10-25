【陳同佳案】管浩鳴：未定何時赴台　港府籲台方掃除障礙回歸司法處理 (23:20)

港方重申，陳姓疑犯到台灣接受審訊的意願是出自他本人。對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年輕人，台方不應胡亂炒作其動機及將事件政治化。陳的決定可被視為對死者及其家屬一個應有的交代，亦是對台方司法制度的尊重。我們希望台方能務實處理，讓陳有公平審訊、改過自新的機會。

港方尊重法治，依法辦事的立場始終如一。台方須尊重香港奉行「屬地原則」的司法制度，停止誤導民眾，妄指港方對陳案有司法管轄權而不用。所謂「香港不審」的說法，完全失實。香港法庭已對陳審訊，並把他定罪及判處入獄，陳亦已刑滿出獄。港方希望台方拿出誠意，理解及配合涉案人承擔刑責的意願，讓法治及公義得以彰顯。

【16:10】管浩鳴指出，陳同佳周末不會去台灣，希望「畀佢唞一唞」。他表示，目前仍需時與陳同佳父母開會整理各方消息及資料，並將邀請台灣律師分析各方理據，強調會適時公布陳同佳赴台的航班資訊。

【10:39】台灣殺人案疑犯陳同佳就洗黑錢案前日（23日）刑滿出獄，並表示自願赴台受審。擬陪同陳赴台的聖公會教省秘書長管浩鳴今（25日）表示，陳同佳未決定何時會前往台灣，但重申陳同佳未有改變其想法，希望各界可對他們給予空間和時間，又稱任何建議也會與陳同佳商討。

管浩鳴向傳媒表示，至今未決定陳同佳前往台灣的時間，對於外界的輿論，管稱任何建議也會與陳同佳及其家人商討和考慮，希望大家不要太緊張。他又表示最近資訊很多，應先讓陳同佳及家人知情，再確定去台灣的時間。至於經民聯立法會議員梁美芬指陳同佳可於台灣總統大選後才自首的建議，又稱任何建議也會與陳同佳商討。

管浩鳴稱，若陳同佳赴台，相信會有長時間不能與長輩見面，故他目前希望有機會和長輩多相聚，但重申陳同佳未有改變其想法，希望外界可給空間他們。

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