【七警案】五警申上訴終院證明書被拒　代表律師︰已直接向終院提上訴 (12:31)

5名上訴人包括有組織及三合會調查科總督察黃祖成、觀塘反黑組高級督察劉卓毅、觀塘反黑組警長白榮斌、東九龍總區偵緝警員陳少丹，以及九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪。

上訴庭署理首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智及上訴庭法官麥偉德頒下判辭時指出，5名上訴人基於4個論點申請上訴證明書，但法庭認為該4點並非重大而廣泛的法律觀點。

根據判辭，5人對呈堂影片的真實性存疑，亦認為法庭不能引用存疑的片段互相驗證。法庭引用案例稱，原審法官和陪審團已經細緻（painstaking）地檢驗片段，確認當中並無合理疑點，所以相關論據屬學術性質，不構成法律觀點。

判辭又指出，5名上訴人提出，控方從網上下載片段並聲稱是原片，上訴人質疑該片段並不完整真確。惟法庭稱，原審時辯方律師無提出要索取原片，亦無反對控方引用開放來源（open source）片段，法庭認為這是辯方當時的策略，不涉及任何重大法律觀點。

5名上訴人現繼續服刑，其代表律師透露，已直接向終審法院提出上訴。

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