英上議院通過無約束力動議　籲給港人第二公民身分與居留權　彭定康：使用暴力只對共產黨有利 (13:00)

相關報道︰千人人鏈揮港英旗 爭港人居英平權

上議院議員奧爾頓勳爵提出動議，討論香港近期政治不穩的局勢，呼籲英聯邦國家給予香港人第二公民身分與居留權。奧爾頓在辯論開場發言中表示，英中兩國政府在1984年簽署的《中英聯合聲明》對香港作出的保證正被不斷削弱。英國肩負獨特的道德歷史責任，帶領國際社會捍衛法治、民主、言論自由、人權及「一國兩制」。奧爾頓認為，應該設立國際聯絡小組協調國際回應，同時促請英國給予香港居民第二公民身分。

奧爾頓指出，希望首相約翰遜確認，向港人提供全面英國公民身分，以及表明是否會為香港居民制定全面的國際解決方案。奧爾頓稱，英國應該效法美國，立法加強監察《中英聯合聲明》，制裁侵害香港人權和民主的人。

前港督彭定康稱，北京過去數年無疑有收緊對香港的控制，推出《逃犯條例》修訂草案後，不但民主派，商界也視之為企圖分解香港法治的防火牆，亦因此誘發了本來是和平，卻不幸變成暴力的大型示威。

彭定康認為，就市民對警隊的控訴而成立獨立調查委員會非常合理，自己亦希望香港警隊將來仍會是亞洲出色警隊，但他希望示威者留意，若使用暴力，只會對共產黨有利。

他建議，北京政府應給予香港政府空間與示威者溝通，不論那是特首林鄭月娥或其他人；中國政府也應合理地遵從自己簽訂的國際法律和條約，不能置身於外。

（法國國際廣播電台/英國國會網頁）

其他報道︰英警：櫃車39屍全為中國人 愛爾蘭公司租用 比利時發貨

其他報道︰美共和黨議員衝擊閉門彈劾調查

其他報道︰美參院提案 促學校審查學生網上活動