綠色和平驗顏色水　顯示有色素黏合劑　推測含有害催淚溶液 (21:56)

綠色和平在facebook指出,雖然目前仍未能完全分析出「顏色水」所有成分,以及確認是否含有其他有害或具毒性化合物,但綜合立法會文件《Legislative Council Panel on Security Specialised Crowd Management Vehicles》、國際文獻《Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents》、專家意見,以及市民接觸後的身體反應,推測「顏色水」有可能含有有害的催淚溶液(包含Pelargonic Acid Vanillylamide Solution),或另外兩種催淚性有毒化合物CN(Chloroacetophenone)和CS(2-Chlorobenzylidene malononitrile),相信並非只有色素。

綠色和平表示,雖然「顏色水」所含的化合物致命風險較低,但可能對人體構成嚴重的即時不適反應,其中催淚溶液(Pelargonic Acid Vanillylamide Solution)對人體的反應,與胡椒噴霧(辣椒油樹脂Oleoresin capsicum)類近。組織引述《香港醫學雜誌》就胡椒噴霧的臨牀影響文獻研究,該化合物對眼睛及呼吸系統均有直接影響。

(綠色和平)

