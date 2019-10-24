綠色和平驗顏色水　顯示有色素黏合劑　推測含有害催淚溶液 (21:56)

綠色和平在facebook指出，雖然目前仍未能完全分析出「顏色水」所有成分，以及確認是否含有其他有害或具毒性化合物，但綜合立法會文件《Legislative Council Panel on Security Specialised Crowd Management Vehicles》、國際文獻《Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents》、專家意見，以及市民接觸後的身體反應，推測「顏色水」有可能含有有害的催淚溶液（包含Pelargonic Acid Vanillylamide Solution），或另外兩種催淚性有毒化合物CN（Chloroacetophenone）和CS（2-Chlorobenzylidene malononitrile），相信並非只有色素。

綠色和平表示，雖然「顏色水」所含的化合物致命風險較低，但可能對人體構成嚴重的即時不適反應，其中催淚溶液（Pelargonic Acid Vanillylamide Solution）對人體的反應，與胡椒噴霧（辣椒油樹脂Oleoresin capsicum）類近。組織引述《香港醫學雜誌》就胡椒噴霧的臨牀影響文獻研究，該化合物對眼睛及呼吸系統均有直接影響。

（綠色和平）

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