【Emily Online】國慶受傷警：絕對相信醫護專業 (22:05)

自從反修例運動開始後，唔少警員紛紛開微博，Emily見唔少阿sir都轉載咗同袍嘅文章。呢位阿sir當日被懷疑腐蝕液體潑到，導致皮膚三級燒傷。佢話傷口深，面積又大，一陣風吹過都會劇痛。佢話，另一個受傷警員之前寫文提到「好痛」，其實就唔係無止痛藥或者被人粗暴對待，實際上處理傷口果陣真係「痛到暈」。佢呼籲大家唔好對專業嘅醫護人員有不必要誤解。佢又希望他日自己康復之時，香港已經回復太平。

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