【Emily Online】國慶受傷警：絕對相信醫護專業 (22:05)

十一國慶日香港多區爆發示威，屯門大會堂外混戰期間被疑似腐蝕性液體傷到嘅一名衝鋒隊警員，再次在網上發文報平安，主動提到自己接受緊好專業嘅治療。何出此言？原來唔少人擔心佢哋無得到適當治療。呢位阿sir話，絕對相信醫護人員專業，又話大家可以對事件有唔同立場，但佢唔相信專業嘅人會踐踏自己專業，「我相信，要好好康復，與醫護人員互相信任，先可以事半功倍」，呼籲同袍唔使擔心喎。
自從反修例運動開始後，唔少警員紛紛開微博，Emily見唔少阿sir都轉載咗同袍嘅文章。呢位阿sir當日被懷疑腐蝕液體潑到，導致皮膚三級燒傷。佢話傷口深，面積又大，一陣風吹過都會劇痛。佢話，另一個受傷警員之前寫文提到「好痛」，其實就唔係無止痛藥或者被人粗暴對待，實際上處理傷口果陣真係「痛到暈」。佢呼籲大家唔好對專業嘅醫護人員有不必要誤解。佢又希望他日自己康復之時，香港已經回復太平。
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