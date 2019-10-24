港大內地生認管有伸縮棍棒　求情稱因7．21元朗襲擊受驚 (19:00)

被告陳子謀為港大音樂系二年級生。控方今申請修改控罪，新控罪指他在2019年7月28日，在信德中心地下管有一支伸縮棍棒。

案情指，當日遮打花園有集會，警員晚上8時許在信德中心外驅散人群，並築起防線。被告向警員表示想跨過防線，警員見他皮帶上掛有物件，搜身發現腰間的袋中有一支最長78厘米、最短30厘米的伸縮棍。被告當時穿黃色反光衣，褲袋內有電筒和手套。

警誡之下，被告承認在深圳購買該棍棒。他穿反光衣是因為「假扮記者裝扮」較安全，帶手套是因為兼職教琴，需要保護雙手。

辯方求情指，被告2015年在浸大讀副學士，曾考取院長嘉許名單（Dean's List），之後升讀港大。

辯方指，被告7月21日晚途經元朗站，並無遇上襲擊事件；惟他從片段目睹事件受驚，因此買裝備保護自己。辯方強調被告並非參與示威，他在港鐵停駛後被迫下車，曾舉高雙手、態度友善向警員問路。

另外，民間發起9月1日「機場壓力測試」演變為東涌示威，45歲運輸工人蔡彼得涉在逸東邨持刀衝向黑衣市民，今（23日）於西九龍裁判法院應訊。他原被控以藏有攻擊性武器罪，控方申請改為性質更嚴重的「在公眾地方藏有攻擊性武器」罪，他獲准繼續保釋至下月20日再訊。

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