【石棺藏屍案】首被告：處理屍體因「開咗頭要埋尾」　稱曾倡自首不獲接納 (18:00)

3名被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方繼續播放首被告曾祥欣與警方會面錄影，曾稱他案發後一度提議自首，說：「不如自首啦，都係坐幾年」，但意見未獲其餘被告接納。3名被告於是商討處理屍體，曾祥欣表示，次被告提議出外買木板以砌方形箱藏屍，又買水泥用以灌進箱內。

曾祥欣續說，次被告案發翌日要前往新加坡參加街舞比賽，故只留下曾與第三被告處理屍體。曾稱「開咗個頭」，必須繼續處理屍體，「好似黐咗線咁，開咗個頭，要埋埋個尾」。

他補充，案中3人於次被告前往新加坡前，已決定將石棺扔進大海或棄於山上。他們製成石棺後，試圖將石棺搬至升降機運走，閉路電視亦顯示3人將石棺搬進升降機，惟石棺過重致升降機響鈴，事敗後3人終將石棺推回單位內。

此外，閉路電視拍攝到曾祥欣與第三被告案發當日出外採購。曾聲稱，他們當時遵從次被告指示，出外購買麻繩、米袋及哥羅芳等，估計是用作「笠住張萬里個頭，扑暈佢，搶佢錢」。

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