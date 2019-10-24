消防認曾借24座多用途車予警方　無資源借前線消防救護車 (16:09)

陳慶勇稱，消防近日為應付大型聚眾活動中的縱火、緊急救護個案，本身的車輛、資源已「用到好盡」，在某些日子未能做到消防及救護的服務承諾趕抵現場，資源上已無空間借出前線車輛。

對於日後會否借出消防車或救護車，陳慶勇提及網上有說法認為消防借出車輛予警員作喬裝及掩護工作，「好影響我們前線工作，進一步令我們的車輛被截停及搜查，基於這些原因會影響我們的緊急服務，我們不會有此安排」。

至於借出多用途車的原因，陳慶勇稱以他所知，警方車輛不時受破壞，相信警方因此需要向其他部門借車作運輸用途，但「實際佢點用，我相信要警方才可解答到」。

周日13宗消防車受阻

署理分區指揮官（九龍南）張廣源補充，周日（20日）九龍區聚眾活動中，有13宗消防車被示威者阻延的事件，呼籲示威者不應阻礙緊急救援服務。

警方處理示威活動時出動水炮車。副救護總長曾敏霞表示，傷者若被催淚水劑噴中，救護人員會按指引檢查病人眼睛有否受影響，有需要時會為其洗眼；若病人呼吸困難，會為其提供氧氣及盡快送院。問及消防處有否了解水炮車的藍色水含有什麼物質及其相關毒性，曾敏霞未有回應。

近期有商戶在示威活動中受破壞後，在店外圍上木板或鐵板。陳慶勇未有明言上述做法有否違反消防安全條例或構成安全問題，但他證實消防處有接獲相關查詢，表示該處防火組人員正了解相關情況，將實地巡視及與有關商戶了解，看有否更好安排。

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