房協推「未補價資助出售房屋—出租計劃」優化措施 (15:51)

「出租計劃2019」於11月18日開始接受合資格業主的申請，租戶申請則將於今年12月展開。

房協去年9月首次推出「未補價資助出售房屋—出租計劃」，為正輪候公屋的合資格人士提供「暫租住屋」。其後，房委會資助房屋小組委員會於今年7月，以試行形式讓房委會加入出租計劃，容許合資格的房委會資助出售單位業主亦可出租其未補價單位/睡房予合資格的公屋申請者。

「出租計劃2019」的優化措施包括：

1. 容許合資格業主出租整個未補價單位或個別睡房（持有兩個睡房或以上的單位業主最多只可租予兩個租戶）；

2. 與社聯合作，由社聯以二房東身分委託認可社會服務機構或社企協助合資格業主分租單位及為租戶提供支援服務，運作形式與社聯的「社會房屋共享計劃」類似；

3. 設立網上資訊平台，為持有參與計劃證明書的業主及租戶提供資訊，方便配對。

現時，房協及房委會合共有超過35萬個未補價資助出售單位（房協約佔1.45萬個，房委會約有34萬個）可參與「出租計劃2019」。

參與「出租計劃2019」的業主須符合以下資格：

1. 於遞交申請當日，業主擁有該單位的業權滿10年或以上（以簽署單位的轉讓契約當日起計）

2. 該單位的轉讓或出租仍受政府批地契約（包括批地條款修訂書及豁免書）（適用於房協資助出售單位）或《房屋條例》（適用於房委會資助出售單位）的限制，即未補價單位。

參與「出租計劃2019」的租戶須符合以下資格：

1. 持有有效房委會公屋申請書編號並獲登記達3年或以上（按「出租計劃2019」下租戶的截止申請日期計）的一般申請者（包括家庭及高齡單身人士優先配屋計劃之一人住戶）；或持有有效房委會配額及計分制下公屋申請書編號並獲登記達6年或以上（按「出租計劃2019」下租戶的截止申請日期計）的非長者一人住戶；及

2. 申請人及家庭成員在申請房委會公屋直至獲發本計劃的租客證書當日，必須符合申請房委會公屋資格；在香港並無擁有任何住宅物業；以及未曾獲房委會或房協編配公屋、出租屋邨或「暫租住屋」單位。

當業主及租戶取得相關證書後，雙方可透過物業代理配對，或經由房協設立的網上資訊平台自行配對。租戶可以直接與房協資助出售單位的業主簽訂租約。如屬房委會資助出售單位，根據《房屋條例》，租戶須先獲得房委會就有關單位發出提名證書，方能與業主簽訂租約。

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