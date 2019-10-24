女子移走旺角路障遭扯髮拖行　兩女被控傷人一留院缺席聆訊 (15:26)

上周日（13日）網民發起18區罷買示威活動，多區爆發衝突。旺角至深水埗一帶大批示威者集結，有女子在旺角把示威者設置的路障移走，其間有示威者大叫「打開把遮」，隨即對她拳打腳踢和向她臉上噴漆，有人拉扯其頭髮拖行10米。涉嫌施襲的兩名女子今日（24日）在西九龍裁判法院提堂，被控以一項對他人身體加以嚴重傷害罪。其中，涉扯事主頭髮的首被告獲准保釋至12月3日再訊，涉開傘作掩護的次被告因留院而缺席聆訊，押後至本月29日再訊。
首被告盧綺敏（40歲）為酒店銷售人員，次被告朱珮賢（42歲）報稱無業。控罪指出，兩人2019年10月13日在彌敦道與旺角道交界，非法及惡意對何潤姿的身體加以嚴重傷害。
控方透露案情稱，當日有示威者在彌敦道及亞皆老街交界築起路障，事主移開堵路的竹枝。有人叫「打開把遮」，10多人遂開傘遮擋傳媒鏡頭，並向事主拳打腳踢。首被告拉扯事主頭髮，在地上拖行10米，次被告則開傘作掩護。事主被人辱罵，一度逃走20米之外，惟遭尾隨施襲，有人向她臉上噴油漆。事主案發後尾龍骨裂傷，兩膊擦傷。
控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括拘捕其他涉案者、檢取閉路電視和傳媒片段，以及索取事主的醫療報告。
控方不反對首被告保釋，惟要求法庭向她施加禁足令、宵禁令及離港限制。辯方呈上首被告的卡片，表示其公司位於擬定的禁足範圍內，又稱她間中在凌晨工作及要離港公幹。
署理總裁判官羅德泉決定批准首被告以1000元保釋，其間毋須遵守禁足令及宵禁令，每星期到警署報到一次、不得離港及不得騷擾控方證人。
至於次被告則押後至本月29日再訊，據悉她因頭部受傷留院。