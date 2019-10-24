【港加泰人權集會】小知識：加泰示威浪潮因由 (20:16)

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加泰隆尼亞獨立運動以往大多和平舉行，但在西班牙最高法院重判9名獨派領袖入獄後，當地爆發連串暴力衝突，包括有示威者試圖佔領首府巴塞隆拿的機場。有年輕示威者曾直言：「我們準備變香港。」

加泰隆尼亞主張獨立的意識和黨派一直存在，近年支持人數更大增。加泰擁有自己的語言和文化，原屬亞拉岡王國，自15世紀併入西班牙，19世紀後期逐步成為工業重鎮，慢慢爭取較多自治權。1933年加泰隆尼亞重建自治政府，但1939年獨裁者佛朗哥在內戰中勝利後，加泰隆尼亞再次被剝奪自治權至1975年。

2012年時任加泰隆尼亞自治政府主席爭取更多撥款和更大財政自主權遭拒，兩年前加泰爭取獨立的浪潮達顛峰，很大程度源於「錢銀瓜葛」。加泰隆尼亞貢獻全國近20％的GDP，民眾不滿上繳中央的稅和獲下發的款項不相稱，且要承擔國家債務。

（明報）

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