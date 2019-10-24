陳章萍脫假文書罪維持原判　裁判官：控方未能證其意圖令教育局不利 (13:46)

46歲陳章萍原被控一項使用虛假文書罪，指出她於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，意圖誘使時任屯門區高級教育行政主任鄭國仁接受該文書，以致對他或他人不利。被問及會否上訴，控方庭外表示暫時未知。

裁判官水佳麗表示，教育局到校調查目的之一，是有關被取消教員資格的張錦輝在校工作一事，終揭發涉案造假面試紀錄。綜合本案證供，張錦輝確有參與面試，亦無證據顯示陳章萍製作該些虛假文件，而她亦未必知道局方會檢查涉案造假的面試紀錄。

水佳麗認為，興德學校當時牽涉不同問題的風波，教育局人員到學校調查事件眾多，難以確定陳章萍向呈交相關面試紀錄之前，有否考慮到會否令教育局蒙受不利。陳章萍沒有案底，犯罪可能性較低，她有權利不作解釋，她或以為呈交張錦輝面試紀錄後，事件便完結；就算學校沒有相關面試紀錄，當刻她亦不用承擔個人後果。雖事件可疑，但舉證責任在於控方，控方未能毫無合理疑點下證明陳章萍意圖令教育局不利，終駁回申請。辯方申請覆核聆訊兩日的訟費，獲水官批准。

昔日相關報道：

陳章萍脫假文書罪 控方不服申覆核

興德前校長陳章萍虛假文書罪脫