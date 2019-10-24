工黨投訴保安局拒公開修例意見書　申訴專員：投訴成立 (13:06)

工黨主席郭永健4月10日就事件去信申訴專員公署投訴，指保安局違反《公開資料守則》。署方昨日（23日）回覆郭永健，表示投訴成立，指出保安局在過往的公眾諮詢，均在諮詢文件聲明，如提供意見者無要求不公開身分或將意見保密，則被視作可全部公開，但修例建議未有提供這選項；保安局亦沒嘗試聯絡提供意見者，了解他們是否同意公開。保安局解釋個別意見書內容有獨特性，公開後或可令公眾揣測提供意見者的身分，公署認為解釋不合理。

申訴專員公署在調查報告建議，保安局日後嚴格按照《公開資料守則》規定處理市民索取資料的要求，並確保日後在公眾諮詢文件聲明，如提供意見者不明確表示反對，其意見書和身分將可能被公開。然而，署方表示政府已宣布撤回修例草案，故現階段披露意見書屬徒然。

工黨續要求公開文件 質疑申訴公署遲回覆

工黨倡議幹事吳敏兒不認同署方說法，認為目前更有必要公開，反修例事件發展至今日的情况，更應從事件的起點了解。

另外，郭永健表示，申訴專員公署過往有99%個案在半年內能完成調查，唯今次案件簡單，他質疑保安局不配合調查，或署方配合政府，在李家超於立法會宣布撤回才回覆。工黨將再去信保安局和申訴專員公署，再要求公開意見書內容，並要求公署解釋，投訴超過半年才獲回覆的原因。

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