【區議會選舉】黃之鋒未入閘　舉標語釀混亂　簡介會晚上8時半腰斬 (20:34)

在場人士舉起「五」字手勢，又高叫「五大訴求 缺一不可」等口號。

【20:18】選管會晚上在亞博館舉行候選人簡介會，為候選人進行抽籤程序。尚未獲確認入閘資格的黃之鋒帶同標語到場，其間一度發生混亂場面，數名保安阻截黃之鋒時，在旁的圍板被推下。

【16:42】南區區議員、新民黨陳家珮（Judy）於facebook發文稱，今午3時08分收到選舉事務處來電，通知其因該選區有參選人資料未完成處理，今晚的抽籤程序不會包括海怡西。

她引述自己當時回覆，說今天已是10月24日，距離正式投票日尚餘僅僅1個月，選舉主任應給予時限作出相關決定，以及盡快公布下次進行抽籤的細節安排，好讓各候選人安心展開選舉工作。她對此表示無奈。

【14:45】選管會下午發稿宣布，南區民政事務專員馬周佩芬因病休假，職位即日起由油尖旺民政事務專員蔡亮兼任，直至另行通知，蔡亮同時成為有關選區的選舉主任。由於南區海怡西選區尚有一份提名表格在處理中，當區選舉主任會於稍後另行安排為該選區抽籤。

【13:15】選舉管理委員會今晚（24日）舉行區議會選舉候選人簡介會，香港眾志秘書長黃之鋒表示希望可以候選人身分出席，惟「全港得返我一個未知入唔入到閘」。對於至今未獲確認參選資格，他感到匪夷所思，認為過程存在政治審查。他中午到南區民政署要求會見選舉主任馬周佩芬不果，及後引述消息指「馬太請假沒上班」，質疑對方「好煩惱羅織莫須有罪名DQ我」。

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黃之鋒指出，回覆選舉主任的提問至今一星期，對方「已讀不回」，亦無第三輪追問，相信自己已符合資格成為侯選人。不過現時仍未收到有關通知。他認為，政府是在羅織DQ自己的理據，但在執行上遇到困難。他表示，馬太隱身，反映選舉主任正承受某方面極大的政治壓力，合理推斷北京和港府已下達硬指令必須DQ自己。

黃之鋒重申，他的政治主張與其他已獲確認參選資格的候選人一樣，符合一國兩制，強調從沒主張「港獨」，又稱若仍然被DQ，證明由始至終，政府只想審查篩選，拒絕公平選舉。

他續說，無法理解政治審查對香港實施一國兩制有何益處。他解釋，國際社會都十分關注，在中美交鋒之際，港府會如何保障港人的政治權利，以維持高度自治。為此，他嚴肅呼籲選舉主任和特區政府三思而行，作出維護一國兩制良好實施的明智決定，立即確認他的候選人資格。

黃之鋒報名參加海怡西的選舉，同區參選人包括現任議員新民黨陳家珮及民主派林浩波。

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