【區議會選舉】未獲確認資格求見選舉主任不果　黃之鋒質疑「羅織莫須有罪名DQ我」 (13:15)

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黃之鋒指出，回覆選舉主任的提問至今一星期，對方「已讀不回」，亦無第三輪追問，相信自己已符合資格成為侯選人。不過現時仍未收到有關通知。他認為，政府是在羅織DQ自己的理據，但在執行上遇到困難。他表示，馬太隱身，反映選舉主任正承受某方面極大的政治壓力，合理推斷北京和港府已下達硬指令必須DQ自己。

黃之鋒重申，他的政治主張與其他已獲確認參選資格的候選人一樣，符合一國兩制，強調從沒主張「港獨」，又稱若仍然被DQ，證明由始至終，政府只想審查篩選，拒絕公平選舉。

他續說，無法理解政治審查對香港實施一國兩制有何益處。他解釋，國際社會都十分關注，在中美交鋒之際，港府會如何保障港人的政治權利，以維持高度自治。為此，他嚴肅呼籲選舉主任和特區政府三思而行，作出維護一國兩制良好實施的明智決定，立即確認他的候選人資格。

黃之鋒報名參加海怡西的選舉，同區參選人包括現任議員新民黨陳家珮及民主派林浩波。

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