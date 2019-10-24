紅磡龍門冰室遭破壞搗亂　如常營業門外現人龍 (10:17)

事發清晨5時許，5名職員返回店內準備開業，於廚房準備早餐時段食物時，4名身分不明男子手持鐵通闖入店內大肆破壞，推翻餐桌掃跌杯碟，又用鐵通打爆門外多塊櫥窗玻璃及店內收銀電腦，搗亂數分鐘後逃去。職員隨後通知老闆張先生，並收拾店舖，今早7時許如常營業，大批街坊繼續光顧擠滿整間餐廳，門外亦出現人龍。

學生沈同學原決定到來吃早餐，到達後始得知龍門冰室遭搗亂，但為表支持仍願意排隊，他譴責兇徒暴力，認為兇徒可以罷食，不應訴諸暴力。熟客Ken稱，自己不知龍門冰室是「黃店」，只因「好食」而長期光顧，批評兇徒製造白色恐怖，認為街坊最佳的抗衡方法是「愈被打爛愈要食」。

龍門冰室於屯門龍門居開設第一間店，及後擴張，在港九龍界均有分店，惟本港有數間同樣名為「龍門冰室」的餐廳被指由富臨集團經營，曾一度被指為「藍店」，店主張先生及後澄清，多年前曾與富臨集團短暫合作，惟被對方過橋抽板，遭對方取用其商標開設分店，追討無門。

龍門冰室及後推出學生免費餐，以支持長時間參與反修例運動的學生，惟於本月15日，一對持親建制立場的母女到紅磡分店享用「反送中免費餐」後，因大聲批評示威者與鄰桌食客口角，店主張先生親自趕赴現場下「逐客令」，稱「我唔收你錢，唔想做你生意，麻煩你離開」。