【陳同佳案】張達明：港府應確保陳同佳在台灣獲公平公正審訊 (09:50)

據《明報》了解，陸委會前日經策進會及協進會平台致函港府，信中建議用3年前的「石棺案」模式在機場帶走陳同佳，而非押解。張達明說，香港和台灣兩地的法律制度不同，特區政府應堅守本港法律原則底線，切勿因政治考量，容讓境外人員在港執法，並應確保陳同佳赴台後，能夠接受公平公正的審訊。

張達明建議，特區政府可盡快修改現行法律條文，容許「港人港審」陳同佳案，以確保陳同佳獲得公平公正的審訊；另為他提供獨立的法律意見，了解清楚赴台的後果，並確保他是自願自首。

梁美芬：陳同佳應待台灣選舉後再自首

經民聯立法會議員梁美芬接受商台節問訪問表示，台灣近數日來的表現，令人擔心陳同佳能否在台灣獲公平公正審訊。她指出，台方連日來多番指摘香港，不尊重香港普通法體制，直指陳同佳在香港已預謀犯案故應由香港審訊，存在偏見，會造成司法不公。她認為陳同佳應待台灣選舉過去再到台灣自首，否則會在選戰中成為政治籌碼。

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