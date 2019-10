大部分參加者戴上口罩,以英國國旗為記,晚上7時半在英國駐港總領事館外集合,並合唱英國國歌。他們之後築起人鏈,由高等法院外迴旋處,經英領館延伸至近金鐘道。在場不少市民揮動英國國旗及港英旗,亦有人手持BNO,有參加者展示「FREE HK」燈牌,他們並高叫「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」、「Save Hong Kongers, Save BNO」、「5 demands, not 1 less」等口號。市民晚上近9時陸續散去。

逃犯條例 相關報道:

市民重慶大廈外唱歌 感謝南亞裔九龍遊行派水支持【多圖】

李家超立法會宣布撤回修例

反修例風波時序:2月提修訂、6月暫緩、9月宣布撤回、10月正式撤回

金融時報:北京擬任命人選接替林鄭月娥 外交部:別有用心政治謠言

林卓廷回應金融時報報道:絕不可能出現臨時特首 質疑忽略補選憲制安排