市民重慶大廈外唱歌　感謝南亞裔九龍遊行派水支持【多圖】 (20:20)

重慶大廈門外，有十數名南亞裔人舉機拍攝，35歲印度裔的Sanamed是其中一個。他周日有份派水予示威者，坦言沒想過有人會回來感謝他們，覺得非常感動。他說一直非常支持反修訂《逃犯條例》示威，自己居住香港20多年，希望香港能夠有民主。

27歲的何小姐參與「快閃」，因為想感謝南亞裔人周日的支持，「覺得打破與他們的隔閡」。她坦言以前覺得重慶大廈是一個比較危險的地方，但其實只是偏見，「大家都在香港土生土長，有共同價值的都是香港人」。

「快閃」接近尾聲，有一名示威者與一名南亞裔人一起舉起「WE CONNECT」標語牌，與在場的人一同高叫「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」等口號，其後眾人和平散去。

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