8．11多區快閃　涉非法集結3女被告投訴遭庭警全裸搜身 (20:30)

被告依次為馬孝文（24歲）、鄭智健（21歲）、劉維穎（18歲）、郭嘉輝（21歲）、李穎淇（27歲）、吳柏熹（21歲）、14歲男子、譚煒誠（22歲）、廖偉明（25歲）、張文俊（16歲）、梁卓華（19歲）、莊嘉灝（24歲）、羅樂文（21歲）、聶家寶（24歲）、黃千溥（21歲）、楊梓信（21歲）及黃奕瑋（19歲）。他們被控於8月11日在尖沙嘴柯士甸道與金巴利道之間的彌敦道非法集結，聶家寶被控同日同地參與暴動。

控方申請押後案件，讓警方作進一步調查，包括翻看共185小時片段、化驗34部手機、彈弓及6支激光筆，以及索取政府化驗所專家的影像分析。

代表其中3名女被告的律師在庭上投訴稱，李穎淇和梁卓華、及劉維穎分別於8月13日及15日到九龍城裁判法院首次提堂前，於羈留室被女庭警要求全裸搜身。辯方能提供羈留室號碼，亦稱13日只有兩名庭警；劉亦可提供警員編號。

梁的代表律師指出，9月13日已去信九龍城法院、懲教署及警方，就索取閉路電視片段及警員值勤紀錄作查詢，並獲九龍城法院及懲教署正面回應，惟警方由律政司代表回覆，至今無正面回應。

裁判官下令將案押後至12月19日再訊，全部被告獲准繼續保釋，部分被告因工作或讀書，獲准離港，或特定日子毋須守宵禁令。

另有辯方律師投訴，曾去信控方及警方索取文件，惟不獲回覆，至今未收獲任何文件。裁判官下令控方於下次提堂前3日，將詳細案情、指控、錄影片段及證人供辭撮要交予辯方。

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