【石棺藏屍案】赴台警長否認「押解」　稱「陪同」被告回港 (19:33)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

偵緝警長李貴榮供稱，他2016年4月11日前往台灣，翌日「陪同」3名被告返港，曾祥欣在警誡下第一句跟他說：「小草冇郁手，佢最多知情。我有幫手，不過我唔係主謀，主謀係劉錫豪，我幫手處理屍體啫。」

庭上播放李貴榮與曾祥欣會面錄影，曾祥欣表示與事主相識多年，雙方有複雜的錢銀轇葛，互相欠債共逾百萬元，劉錫豪則被事主蒙騙多次，例如着劉貸款後「成條數食晒」，因此劉視事主如仇人。警方知道曾祥欣無業，遂問他租金生活費從何來，曾稱向家人索取，又承認「靠食腦，呃呃氹氹」、「難聽啲講係詐騙」。

曾祥欣又憶述案發經過，事緣事主與他商討澳洲房地產生意借貸30萬元，並可提供物品作抵押，次被告知悉後提議「扑暈佢攞錢算」。曾祥欣沒反對，只說：「你鍾意做咪做囉，唔好搞到我就得。」

案發當日，曾祥欣相約事主到涉案單位商討生意，眾人到埗後感疲倦到閣樓睡覺，其後突然聽到事主大叫「X你老母」，數分鐘後又再聽到次被告大叫「落嚟幫手」。

曾祥欣於是下樓察看，看到事主與另兩名被告如「三文治」，死者夾在中間，次被告則騎在死者身上，拿着一條底褲壓向事主口部。次被告隨即吩咐曾祥欣回閣樓取針筒打酒精，他於是「扮下嘢」返回閣樓，強調無抽取酒精。後來曾祥欣回到客廳，看到死者「面青口唇白」躺在牀褥，他上前替事主把脈，第三被告則「瘋狂做心外壓」，惟事主最終不治。

曾祥欣續稱，眾人事後商討處理屍體，提及埋屍、雪屍或煮熟吃掉，「好多變態嘢」。由於次被告「台灣好多朋友」，加上曾祥欣嚇得六神無主，故聽從次被告提議製作石棺藏屍，並「着草」到台灣。案件明日（24日）續審。

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