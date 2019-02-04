食環署3街市空置率按年急升10百分點　關注組織促加快裝修空檔免「陰乾」街市 (18:38)

文件指出，過去一年，部分街市的空置率按年上升10%或以上，其中葵芳榮芳街街市由2018年3月的2%空置，增至2019年3月的17%，空置攤檔由2個增至19個；北葵涌街市空置率由2%升至12%，空置攤檔由4個升至26個；柴灣角熟食市場空置率亦由6%至16%。

另外，葵涌大圓街熟食市場去年空置率達70%，已於今年關閉。葵青區議會李世隆表示，大圓街熟食市場樓梯多、位置「吊腳」，基本上無人去，該處今年初後，料未來亦不適合用作熟食市場或公眾街市。李世隆指出，同區北葵涌街市亦相當殘舊，早前更曾出現石屎掉落意外；加上當區缺乏交通和文娛設施，他建議重建北葵涌街市作政府綜合大廈，增設停車場、巴士和的士站、社區會堂、郵局，並加設無障礙設施，又建議重建期間在石蔭路設臨時街市滿足居民需要。

監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇指出，榮芳街攤檔租戶反映街市通風差、無冷氣，但政府早年就改善該街市進行研究後，只為街市加裝指示牌，租戶反映無助改善街市環境和人流，批評政府資源錯配，促政府改善。為減少街市空置率，陳淑淇認為要「一地多用」，例如在街市同時設熟食中心，或短期出租空檔作墟市，助增人流。陳又促請食環署盡快完成各街市裝修，縮短凍結攤檔的時間，以免有關街市人流愈來愈少、「被陰乾」的情況再發生。

其他報道：港鐵上訴得直 工黨郭永健港鐵站內抗議改判罪成

其他報道：彭博社：港警疑3年前已掌人臉識別技術