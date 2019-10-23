段崇智促跟進不合理對待被捕學生　中大生「一人一句」感謝與學生同行 (18:20)

橫額上不少內容為感謝段崇智與學生同行，有下款自稱是被捕學生感謝他願意聆聽學生，「發一個有良知的聲明」，稱中大人會與他共同進退；有人寫下「世上可能沒有第二個蔡元培，但有的是多一位值得敬佩的校長」、「多謝你沒有放棄學生」等。

四年級區同學說，知道仍有同學覺得段崇智做得不夠，「要（學生）又哭，又跪，他先肯出信」。區同學不評論段崇智是否做得足夠，但覺得於今日社會狀況下，他有此公開信已很難得，「作為學生點都要給支持」。她稱，從公開信可見段崇智有認真了解學生被捕後承受什麼暴力。

二年級朱同學形容，段崇智鼓起勇氣做一件「道德上正確的事」。他認為，大學的一句說話，已可影響外界對學校的資助、合作計劃等等；校長位置要面對不同壓力，認為今次的公開信是非常難得。同為二年級的何同學說，沒想過段崇智態度有很大轉變，認為其公開信「不是hea學生」，有認真跟進被捕學生及提供支援。她說，段崇智發公開信後受不少批評和壓力，她希望他知道自己不是孤單一人。

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