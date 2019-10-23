段崇智促跟進不合理對待被捕學生　中大生「一人一句」感謝與學生同行 (18:20)

中大校長段崇智早前發公開信，內容提到有被捕學生受不合理對待，要求特首跟進，他事後被前特首梁振英及《人民日報》文章點名批評。中大學生會今日（23日）發起「一人一句致段校長的話」行動，在校內烽火台前放出一幅寫有「良知不會被威權噤聲」的大型橫額，讓校友或師生寫下對段崇智的說話，並轉交校方，校方派代表接過。
橫額上不少內容為感謝段崇智與學生同行，有下款自稱是被捕學生感謝他願意聆聽學生，「發一個有良知的聲明」，稱中大人會與他共同進退；有人寫下「世上可能沒有第二個蔡元培，但有的是多一位值得敬佩的校長」、「多謝你沒有放棄學生」等。
四年級區同學說，知道仍有同學覺得段崇智做得不夠，「要（學生）又哭，又跪，他先肯出信」。區同學不評論段崇智是否做得足夠，但覺得於今日社會狀況下，他有此公開信已很難得，「作為學生點都要給支持」。她稱，從公開信可見段崇智有認真了解學生被捕後承受什麼暴力。
二年級朱同學形容，段崇智鼓起勇氣做一件「道德上正確的事」。他認為，大學的一句說話，已可影響外界對學校的資助、合作計劃等等；校長位置要面對不同壓力，認為今次的公開信是非常難得。同為二年級的何同學說，沒想過段崇智態度有很大轉變，認為其公開信「不是hea學生」，有認真跟進被捕學生及提供支援。她說，段崇智發公開信後受不少批評和壓力，她希望他知道自己不是孤單一人。
段崇智 相關報道：
段崇智：對部分警員涉不當用暴力違人權 經查證後須予譴責 警：連基本資料都見不到
逃犯條例 相關報道：
反修例風波時序：2月提修訂、6月暫緩、9月宣布撤回、10月正式撤回
金融時報：北京擬任命人選接替林鄭月娥 外交部：別有用心政治謠言
林卓廷回應金融時報報道：絕不可能出現臨時特首 質疑忽略補選憲制安排