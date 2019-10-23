員佐級會要求禁市民查閱選民資料　覆核案排期12月審 (14:54)

申請人為警察隊員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任，以及選舉登記主任。申請人今另申請將一匿名為「AA」的申請人加入本案中。

法官周家明形容，本案不只影響警員，更將對傳媒和公眾構成影響，如本案短期內進行正審，或將導致某些欲加入訴訟的持份者未有機會參與其中，又指出本案要討論的屬私隱權而非「起底」，上訴庭的判辭亦顯示，目前沒證據證明警員最近的「起底」資料，由選民登記冊而來。周官又指出，上訴庭已頒下臨時禁制令，質疑進行正式聆訊的緊急性有多高。

申請方表示，目前未有其他人表明欲加入訴訟，又形容本案涉及選舉的公平性，認為法庭應盡快正式審訊。答辯方則指出，需時提供更多證據，例如證明公眾查閱選民登記冊的做法，將促進選舉透明度，又形容即使聆訊在短時間內進行，並在今屆區議會選舉前頒下判辭，相關法律程序亦不會就此打住。

周官最終表示，本案涉及公眾利益及選舉的公正性，惟目前無論法庭作出什麼裁決，亦將引來對選舉公正性的質疑，加上答辯方需時呈交證據，最終將案件排期於12月16日進行合併聆訊。

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