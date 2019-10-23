小米店遭示威者破壞　運輸工趁亂偷手機囚3個月 (14:32)

認罪的被告鄧忠濠（38歲）報稱沒有固定居所，控罪指稱他於10月20日九龍彌敦道601號創興廣場地下小米之家，偷取3部小米手機。

案情指出，當日旺角有示威者破壞該店，店內有被搜掠過的痕迹。有示威者目睹被告於店內偷去3部手機，將他綑綁在豉油街和上海街交界的欄杆上，其後一名警員發現被告被綁，身旁放了3部手機。被告在警誡下承認因貪心犯案。

根據該店的閉路電視片段，3名男子當晚6時許進入店內「士多房」。其中一男身穿黑衫、戴淺色鴨舌帽和黑色面罩，黑衫上的圖案和被告的上衣一樣。

控方在庭上透露，被告有17次案底，其中9次和盜竊罪有關。

署理總裁判官羅德泉問及被告在示威活動的角色，控方表示，無證據顯示被告有份破壞店舖及預謀作案。控方又指出，案發情況並非被告拾遺不報，又或者店內財物散落一地，被告隨意偷去手機；片段顯示，被告和兩男一同闖入「士多房」搜掠。辯方亦確認此事。

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