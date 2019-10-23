港鐵上訴得直　工黨郭永健港鐵站內抗議改判罪成 (14:07)

法官判辭中表明，上訴爭議在於港鐵職員限制郭永健在九龍塘站付費區內示威及趕走一眾示威者的行為是否合理，以及有否平衡《基本法》保障港人示威及表達意見的自由 。

法官認為，儘管沒有證據顯示示威造成實際阻礙，但九龍塘站是中轉站，人流眾多並非寬敞，加上案發正值中午，不能忽視示威對港鐵及乘客造成嚴重影響的風險。法官亦支持港鐵職員在造成影響前先行動的決定，指出港鐵有責任預判事情發展，以避免不理想情況，又稱若職員在事發後才介入處理已經太遲。

法官續表示，港鐵是本港大型公共運輸，有別巴士等交通工具，只要一架列車受影響，整個鐵路網絡都會受感染。若港鐵容許個別示威，其他團體會照樣示威，屆時會產生嚴重影響，危害公眾跌序。

再者，港鐵要向公眾交代，其法定責任是全天候保持有效率列車服務，未能達成會構成失職，因此港鐵職員指示郭永健及其他示威者離開算是合理。

法官又指出，郭永健大可以在街上、社交媒體示威，或者向立法會議員尋求協助，只是他選擇了在忙碌的港鐵附費區示威，違反《港鐵附例》，故此最終裁定他「沒有遵從指示」罪成。

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