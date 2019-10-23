林卓廷回應金融時報報道：絕不可能出現臨時特首　質疑忽略補選憲制安排 (12:58)

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林卓廷質疑，報道中的消息人士蓄意忽略補選憲制安排，是不想出現特首補選。他認為，一旦補選，在當前政治局勢下，會出現一場更大的政治動員，候選人免不了要就當前政治局勢作總辯論，並回應五大訴求和普選等重要議題，或非北京所樂見。

林卓廷表示，眾所周知特首選舉只是一場小圈子假選舉，即使如此，假戲也要真做，中央政府不能夠繞過《基本法》不作補選，而對特首的替代人選一錘定音。他促請中央政府一旦林鄭月娥辭職，須嚴格按照《基本法》規定，進行補選，讓候選人正面回應五大訴求。

根據《基本法》第53條，香港特別行政區行政長官短期不能履行職務時，由政務司長、財政司長、律政司長依次臨時代理其職務。行政長官缺位時，應在6個月內依本法第45條的規定產生新的行政長官。行政長官缺位期間的職務代理，依照上款規定辦理。

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