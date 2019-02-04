【陳同佳案】李家超：倘不能秉承公義台灣須負全責　鄭若驊：不存在「棄司法權」說法 (15:30)

鄭若驊表示，陳同佳案的犯罪行為在台灣發生，證據「大部分都是在台灣」，故台灣有刑事司法管轄權，案件應由台灣法院處理。她又稱，疑犯陳同佳是「自願前往台灣面對其法律責任」，在此情況下，他「有自主權」決定自己把哪些證據帶往台灣；若台灣要求港方按法律提供某些證據，她相信港府會盡力配合。

【12:15】保安局長李家超出席立法會會議前表示，台灣在陳同佳案上圖謀推卸責任予特區政府，是有目共睹，極不尊重香港的司法管轄權，如最終不能秉承公義，台灣政府要負全責。

李家超說，台灣不斷推卸責任，對陳同佳及聖公會教省秘書長管浩鳴設入境管制，其後又稱沒有設入境管制；要求特區政府非法在陳同佳刑滿後繼續扣押他；又在明知特區政府沒足夠證據下，仍要求港府起訴陳同佳謀殺罪。

李家超指出，對於台灣要求赴港押解陳同佳返台，是極不尊重香港的司法管轄權，港府完全不能接受。他希望台方履行在事件未表現出的公義及司法責任，讓陳同佳赴台自首，還死者及家人公道，亦能讓陳同佳改過自新。

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