【逃犯條例】反修例風波時序：2月提修訂、6月暫緩、9月宣布撤回、10月正式撤回 (16:38)

《明報》網站整理反修例風波重要事件時序。

10月23日：陳同佳早上出獄，向死者潘曉穎的家人道歉，作90度鞠躬，表示做了無可挽教的錯事，為潘家人帶來傷痛，他內心受到責備，願為自己的衝動及錯事自首，到台灣服刑[相關報道]。惟港府及台灣就陳同佳案掀起司法管轄權的爭議。而保安局長李家超同日下午在立法會動議恢復二讀《逃犯條例》修訂，宣布正式撤回修例[相關報道]。

10月20日：在警方反對下，大批市民響應九龍遊行，警方出動水炮車驅散，駛至尖沙嘴時向九龍清真寺噴射藍色水。警方事後解釋水炮是「誤中」清真寺，又派員到清真寺「清潔」，但不足5分鐘即離開。[相關報道]特首林鄭月娥與警務處長盧偉聰，21日到清真寺道歉，但遭水炮射中要入院的印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）怒斥「警察過了界」[相關報道]，22日到警察總部投訴。[相關報道]

10月18日：涉在台灣殺害懷孕女友潘曉穎後潛逃回港、引發反修例風波的陳同佳，去信特首林鄭月娥稱會往台灣「自首」。有份勸說陳同佳前往台灣的北京市政協委員、聖公會教省秘書長管浩鳴稱，陳同佳會先與家人團聚後才赴台。[相關報道]

10月16日：美國國會眾議院通過《香港人權與民主法案》。[相關報道]

10月4日：特首林鄭月娥會同行政會議，引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），翌日（5日）凌晨零時生效。[相關報道]4日全港多區爆發示威衝突，港鐵自反修訂《逃犯條例》運動以來首次全線停駛。

10月1日：多區在國慶當日爆發大規模示威，18歲青年曾志健在荃灣遭一名警署警長近距離以實彈槍擊，左胸口中槍，子彈距離心臟僅3厘米。[相關報道]青年其後被控以一項暴動罪及兩項襲警罪。

9月29日：本地印尼語傳媒SUARA女記者Veby Mega Indah，在港鐵灣仔站外行人天橋直播採訪，遭警員開槍擊中，致右眼永久失明。其代表律師其後入稟，要求警務處長盧偉聰披露涉事警員身分，並暫停其職務。[相關報道]

9月26日：特首林鄭月娥在灣仔伊利沙伯體育館，出席首次「社區對話」，近150人參與，當中僅30人獲抽中發言。[相關報道]當晚逾千人包圍伊館欲等林鄭月娥離場，示威者至翌日凌晨隨續散去，林鄭月娥方與官員於凌晨約1時半乘車離開。[相關報道]

9月4日：特首林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》。[相關報道]

9月3日：林鄭月娥表示從未向中央請辭。[相關報道]

9月2日：路透社公開聲稱為林鄭月娥與商界閉門會面的錄音，內容包括林鄭月娥說如可以選擇，第一件事會辭職。[相關報道]

9月1日：機場禁制令仍生效下，有市民發起行動阻塞機場交通，同日破壞多個港鐵站設施，機場快線等一度停駛。[相關報道]

8月31日：警方反對民陣舉行遊行及集會，惟大批市民仍上街。當日示威者於多區縱火，警方出動水炮車，首次噴射顏色水。當晚警方進入太子站拘捕，及後民主派斥警方無差別襲擊市民。[相關報道]

8月25日：於荃葵青大遊行，警方首度出動「人群管理特別用途車」（水炮車）發射水炮。

8月18日：警方反對民陣遊行，只准維園集會，民陣舉行「流水式集會」，稱170萬人參與；警方表示高峰有12.8萬人參與。[相關報道]

8月14日：機管局取得法庭臨時禁制令。

8月13日：再有機場集會，內地《環球時報》一名記者被包圍及襲擊。

8月11日：多區發生示威衝突，包括港島東[相關報道]、葵涌[相關報道]、尖沙嘴[相關報道]。其中，警方於尖沙嘴清場期間，一名女子疑中彈，傷及右眼眼球。

8月6日：浸大學生會會長方仲賢購買激光筆，警方稱之為「雷射槍」，以藏有攻擊性武器罪名拘捕方仲賢。

8月5日：全港大罷工。[相關報道]

7月27日：警方就「光復元朗」遊行發出反對通知書，惟大批人仍走上街頭，在元朗大馬路遊行，其後演變成衝突。[相關報道]

7月21日：元朗站發生白衣人襲擊事件[相關報道]。同日，示威者包圍中聯辦，向國徽投擲黑漆彈[相關報道]。

7月14日：沙田遊行演變成激烈衝突，新城市廣場出現流血場面，有警員斷指。[相關報道]

7月9日：林鄭月娥稱修例工作完全失敗，修例工作已停止，已「壽終正寢」。[相關報道]

7月1日：示威者攻入立法會，破壞設施及歷任立法會主席畫像等。[相關報道]

6月16日：民陣再舉行反修例遊行，稱有200萬人參加，警方則稱高峰期有約33.8萬人。[相關報道]

6月15日：林鄭月娥宣布「暫緩」修例。[相關報道]

6月12日：立法會原定恢復《逃犯條例》修訂二讀辯論，同日早上大批示威者湧到金鐘堵路，及後有人投擲燃燒物、頭盔及雨傘衝擊警方防線，警方提升武力，使用催淚彈等驅散。警察當日曾稱事件「暴動」，及後否認有此定性。

6月9日：民陣發起反修例遊行，稱有103萬人參加，打破2003年七一大遊行紀錄；警方指高峰時有24萬人。

5月24日：歐盟駐港澳辦事處和成員國駐港代表，與林鄭月娥會面提出外交照會（demarche）。

5月20日：保安局長李家超提出將《逃犯條例》修訂「直上大會」，將條例草案繞過法案委員會審議，直接在6月12日於大會恢復二讀辯論。

4月29日：陳同佳承認4項洗黑錢罪名，判囚29個月。[相關報道]

4月17日：立法會召開《逃犯條例》修訂首次法案委員會會議，身為最資深議員的民主黨涂謹申，依慣例主持會議選出委員會主席，他全程處理規程問題，會議結束仍未選出主席。建制派批評民主派拉布，觸發委員會「鬧雙胞」。

2月12日：保安局提出修訂《逃犯條例》，建議港府可以用「一次性的個案方式」，處理內地和台灣等地區移交逃犯的要求；另一修例建議，改由特首發出「證明書」方式啟動移交請求，再由法庭審議，確保移交請求符合法例及人權保障，刪去原本由立法會審議個案的權力。