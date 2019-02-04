【逃犯條例】金融時報：北京擬任命人選接替林鄭月娥　外交部：別有用心政治謠言 (16:18)

【16:18】中國外交部發言人華春瑩在北京的例行新聞發布會上表示，英國《金融時報》關於中國計劃更換香港現任特首林鄭月娥的報道是別有用心的政治謠言，強調中央政府堅定支持林鄭月娥，盡快止暴制亂及恢復秩序。
【08:58】英國《金融時報》引述消息人士稱，北京正計劃明年3月任命接替特首林鄭月娥的暫時人選，完成其餘下任期。繼任人選包括金管局前總裁陳德霖、前政務司長兼全國政協常委唐英年等。行政長官辦公室及港澳辦均未就此作回應。
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報道指出，反修訂《逃犯條例》示威已踏入第5個月，被視為30年來對中共最嚴峻的挑戰。有消息人士透露，中方不希望被認為向暴力讓步，故希望待局勢穩定後，再決定是否更換特區政府領導層。倘國家主席習近平同意，繼任人選將於明年3月就任，為林鄭月娥完成餘下任期，至2022年結束。
報道引述建制派人士指出，接任人需要曾在政府服務，並獲北京信任。至於財政司長陳茂波及行政會議召集人陳智思，則被視為太接近現有管治班子。
路透社早前取得林鄭月娥與商界閉門會面時的錄音，當中林鄭月娥提到如可以選擇，第一件事會辭職下台，不過她否認稱，從沒有向中央提出請辭。
（金融時報）
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