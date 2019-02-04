【逃犯條例】金融時報：北京擬任命人選接替林鄭月娥　外交部：別有用心政治謠言 (16:18)

【08:58】英國《金融時報》引述消息人士稱，北京正計劃明年3月任命接替特首林鄭月娥的暫時人選，完成其餘下任期。繼任人選包括金管局前總裁陳德霖、前政務司長兼全國政協常委唐英年等。行政長官辦公室及港澳辦均未就此作回應。

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報道指出，反修訂《逃犯條例》示威已踏入第5個月，被視為30年來對中共最嚴峻的挑戰。有消息人士透露，中方不希望被認為向暴力讓步，故希望待局勢穩定後，再決定是否更換特區政府領導層。倘國家主席習近平同意，繼任人選將於明年3月就任，為林鄭月娥完成餘下任期，至2022年結束。

報道引述建制派人士指出，接任人需要曾在政府服務，並獲北京信任。至於財政司長陳茂波及行政會議召集人陳智思，則被視為太接近現有管治班子。

路透社早前取得林鄭月娥與商界閉門會面時的錄音，當中林鄭月娥提到如可以選擇，第一件事會辭職下台，不過她否認稱，從沒有向中央提出請辭。

（金融時報）

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