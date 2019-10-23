【陳同佳案】陳同佳出獄　向潘曉穎家人道歉 (09:37)

【09:08】上午9時，陳同佳身穿藍色風褸、黑色運動長褲、背着一個紅色背包自行步出監獄，其間神色凝重。聖公會教省秘書長管浩鳴在門口迎接。陳同佳先向死者潘曉穎的家人道歉，並作90度鞠躬，表示自己做了無可挽教的錯事，為潘家人帶來好大傷痛，他內心受到責備，願為自己的衝動、錯事自首，回台服刑。被問到案件成件反修例示威衝突的導火線，陳同佳六度致歉，表示自己只能對社會、港人說「對唔住」，希望港人願意給他機會回報社會。他離開前再次在鏡頭前90度鞠躬。他並無回應記者其他提問，在管浩鳴的陪同下，登上白色私家車離開。

【08:36】台灣殺人案疑犯陳同佳今日（23日）就洗黑錢罪刑滿出獄。早上7時許，近百傳媒已在西貢壁屋監獄外守候，數名身穿西裝的懲教人員在場打點，並派員於監獄外架設鐵馬，劃出傳媒區，每當有車駛進，人員需「手動」拉開鐵馬。不時有懲教人員在出口位置討論、比畫方向。至8時半，6名懲教人員穿上防暴裝備及頭盔，駐守接近出口位置。

由於傳媒人數眾多，站滿了監獄車閘出口的行人路，有懲教人員未能入內，需爬過鐵欄到車閘入口進內上班。有軍裝警員到場趕走停泊於監獄對開的傳媒車，並一字排開，在監獄出入口駐守。

陳同佳去年疑在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃返港，成為香港反對修訂《逃犯條例》風波導火線。聖公會教省秘書長管浩鳴早前勸服陳同佳赴台自首，但陸委會表示，若港府未承諾透過司法互助機制，提供此案在港證據，會對相關人員採取入境管制，至昨日（22日）再表示，會派員赴港把陳同佳押解到台灣受審。

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