【交通消息】機鐵九龍、青衣及博覽館站明午1時起暫停服務 (19:49)

【07:14】港鐵表示，各項設施的復修進度有改善，除機場快線外，今日（23日）各線、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上11時結束。港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動。

輕鐵方面，各路線今天維持行駛，751線在屯門區不停友愛站。

機場快線自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因應政府及機管局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務於晚上11時起至尾班車，只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務，由晚上10時起暫停。

由今晚11時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客，並會於地面層檢查乘客是否持有有效機票或登機證等文件。如有需要，警方會協助機場保安及機管局處理。