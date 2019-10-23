回應陸委員擬派員赴港押解陳同佳　港府：跨境執法不能接受 (00:40)

港府重申，陳同佳是台灣通緝犯，今次是自願到台灣自首，他出獄後是自由人，特區政府無權對他施加任何強制措施。他可在自己選擇的人陪同下赴台，台方在他抵埗後可將他拘捕。港府指，台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制。

聲明指，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣，台灣絕對有司法管轄權。在港方的證物方面，除了陳自願帶往台灣的證物外，其他證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，根據程序處理。

對於台方提出以司法協助來處理殺人案，特區政府認為只屬借口，與自願自首無關。過往台方也與其他未有司法協助的地方處理過相類似個案。

對於台方強調港方可以處理陳姓疑犯的案件，港府並不同意，並重申律政司已就台灣殺人案充分及全面地考慮了警方的調查及全部所得證據，只有足夠證據在港控告陳同佳清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計劃殺人罪」。

聲明指，過去一年多，港方多次表明樂意向台方提供合法可行協助，以便台方調查台灣殺人案，今年3月更正式向台方提出派代表團到台磋商殺人案的協作安排，但不獲正面回應。對台方至今仍然堅持香港無意受理，並不反映事實，特區政府對此表示失望。