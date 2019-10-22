呂秉權稱禁查選民資料礙傳媒監察　指警怕起底申禁令犧牲社會利益 (23:45)

相關報道：要求禁市民查閱選民資料 警察隊員佐級協會上訴得直

呂秉權稱，傳媒過往透過查閱選民登記冊，揭發一屋七姓、種票、老人院種票等問題，協助公眾監察，彌補現行監管制度不足，使選舉更公平公正。傳媒靠查冊等公開資料揭示各種問題和黑幕，包括劏房、囤地、物業互換等，如果此等資料被屏蔽，將令很多偵查報道無法入手，以往很多頭版的新聞將很難再有，「走法律漏洞謀取私利的人，可以大行其道了」。

他說，今次法院的臨時禁制令，綁了傳媒的手腳，犧牲了傳媒的有力監察，記者連其他選民資料亦不能檢視，某程度讓可能種票的人有機可乘，影響選舉公正。

引選管會：沒證據「起底」資料來自選民登記冊

他表示，明白部分警員憂慮，但由於公眾查閱選民登記冊時不能抄寫、拍照和影印，加上選舉事務處有嚴格監察，警察員佐級協會應對其公務員同事和相關制度有信心，而不是否定他們的工作。再者，選管會一方在聆訊時所述，沒證據顯示警員遭「起底」的資料是由選民登記冊而來的，這是有力的理據，證明該會的憂慮缺乏基礎。

他指出，如果警員因擔心被起底而可能對其他公開資料都申請禁制令，若屬實，他擔心公眾的知情權和傳媒的監察權會受影響，犧牲了社會的整體利益。

稱「起底」因警執法爭議

他認為，歸根究柢，警員被「起底」，是由於警方的執法爭議、及某些人私隱意識不高所致，當局應針對源頭處理，而不是只在表面上限制資訊。

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